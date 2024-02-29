В Запорожье и районе сократили комендантский час

Власти Запорожской области решили сократить длительность комендантского часа в областном центре и районе.

Источник: глава ОВА Иван Федоров со ссылкой на решение Совета обороны Запорожской области в Telegram

Прямая речь Федорова: "Уменьшили продолжительность комендантского часа в г. Запорожье и районе. Ситуация с безопасностью позволяет это сделать".

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Детали: Отныне комендантский час будет начинаться в 24:00 и заканчиваться в 05:00 часов утра.

Ранее в Запорожье и районе комендантский длился с 23:00 до 5:00.