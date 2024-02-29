Сирський з'їздив на передову і назвав своє головне завдання

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини на Авдіївському та Курахівському напрямках, де тривають жорсткі бої.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Продовжую роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, разом з тим, вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках.

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Головна моя задача – ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли.

Звісно, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви".

фото генштабу

Деталі: Сирський зазначив, що під час роботи з командирами бригад основну увагу звертає на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.

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Пряма мова: "Пишаюся нашими військовослужбовцями, які щоденно демонструють зразки доблесті, мужності та вірності військової присязі в боротьбі за свободу та незалежність України!".