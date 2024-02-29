Сырский съездил на передовую и назвал свою главную задачу

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил воинские части на Авдеевском и Кураховском направлениях, где продолжаются жесткие бои.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Продолжаю работу в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике, вместе с тем, упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках.

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Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли.

Конечно, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы".

фото генштаба

Детали: Сырский отметил, что во время работы с командирами бригад основное внимание обращает на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с обстановкой, которая сложилась и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

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Прямая речь: "Горжусь нашими военнослужащими, которые ежедневно демонстрируют образцы доблести, мужества и верности военной присяге в борьбе за свободу и независимость Украины!".