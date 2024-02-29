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Росіяни скинули авіабомбу на прифронтове село в Запорізькій області: загинула людина

Олександр ШумілінЧетвер, 29 лютого 2024, 14:50
Росіяни скинули авіабомбу на прифронтове село в Запорізькій області: загинула людина
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В наслідок ворожого удару авіабомбами по Запорізькій області загинула людина.

Джерело: повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Деталі: Федоров повідомив, що приблизно о 13.10 російські військові нанесли авіаудар керованими авіабомбами по прифронтовому селу Юльївка Новоолександрівської громади Запорізького району. 

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За словами голови Запорізької ОВА, загинула безневинна людина.

Теми: Запорізька областьРосіявійна
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