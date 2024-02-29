Россияне сбросили авиабомбу на прифронтовое село в Запорожской области: погиб человек
Четверг, 29 февраля 2024, 14:50
В результате вражеского удара авиабомбами по Запорожской области погиб человек.
Источник: сообщение председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова
Детали: Федоров сообщил, что примерно в 13.10 российские военные нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по прифронтовому селу Юльевка Новоалександровской громады Запорожского района.
Реклама:
По словам председателя Запорожской ОВА, погиб невинный человек.