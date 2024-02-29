Россияне сбросили авиабомбу на прифронтовое село в Запорожской области: погиб человек

В результате вражеского удара авиабомбами по Запорожской области погиб человек.

Источник: сообщение председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова

Детали: Федоров сообщил, что примерно в 13.10 российские военные нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по прифронтовому селу Юльевка Новоалександровской громады Запорожского района.

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По словам председателя Запорожской ОВА, погиб невинный человек.