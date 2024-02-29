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Європарламент ухвалив резолюцію щодо підтримки України до перемоги

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 14:59
Європарламент ухвалив резолюцію щодо підтримки України до перемоги
Фото: Getty images

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до держав Євросоюзу підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах "до перемоги". За цей документ проголосував 451 депутат, проти – 46, ще 49 утрималися.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки із розв’язки в Україні зроблять для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей. 

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Депутати наголошують, що для того, щоб перемога України була можливо, не має бути "самовстановлених обмежень" на військову допомогу для України, і Європарламент вважає за необхідне надати Києву усе необхідне для того, щоб врешті повернути контроль над усіма окупованими територіями.

Для цього вони закликали до більших інвестицій у європейський оборонпром і прискорення темпів виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне і поповнювати свої запаси. Вони називають, зокрема, далекобійні ракети Taurus, Storm Shadow/SCALP, артилерію і боєприпаси до неї, безпілотники і засоби боротьби з ворожими безпілотниками. 

Країни ЄС і НАТО закликають надавати на військову підтримку України не менше 0,25% їхнього ВВП щорічно.

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Також депутати наголошують, що постачання зброї від європейських виробників на потреби України має бути пріоритетнішим за контракти з третіми країнами. 

На додачу, вони закликають Палату представників США нарешті ухвалити проєкт з військовою допомогою для України. 

Також резолюція закликає створити надійний правовий механізм для використання заморожених у ЄС російських активів на відбудову України та постраждалим внаслідок війни.

"Росію потрібно зобов’язати сплатити репарації, накладені на неї, щоби вона зробила значний внесок у відбудову України", – йдеться у комюніке, де цитують зміст документа. 

Депутати закликали ЄС зберігати чинні санкції проти Росії та Білорусі і розширювати їх, зокрема, заборонити імпорт російського урану і продукції металургії, припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією і накласти повне ембарго на ввезення до ЄС російської агропродукції, риби і морепродуктів, викопного палива, у тому числі скрапленого природного газу.  

Також вони засудили країни і компанії та окремих осіб, які допомагають Росії обходити санкції, та наголосили, що у ЄС за це повинна бути кримінальна відповідальність.

Зазначимо, резолюція є декларативним, а не юридично зобов’язуючим документом. 

Що було раніше:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове заявив, що Берлін не може слідом за Великою Британією і Францією відправити Україні далекобійну зброю.
  • Після того у Німеччині та інших країнах пролунала низка заяв у спробі переконати його, зокрема, з таким закликом виступив голова Мюнхенської конференції з безпеки. 

Теми: ЄСУкраїназброявійна
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