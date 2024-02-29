Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины до победы

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 14:59
Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины до победы
Фото: Getty images

Европарламент принял резолюцию с призывом к государствам Евросоюза поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы". За этот документ проголосовал 451 депутат, против - 46, еще 49 воздержались.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В тексте евродепутаты отмечают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне, потому что иной результат грозит серьезными последствиями, поскольку из развязки в Украине сделают для себя выводы другие авторитарные правители, которые задумываются о силовых методах для достижения своих целей. 

Реклама:

Депутаты отмечают, что для того, чтобы победа Украины была возможна, не должно быть "самоустановленных ограничений" на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.

Для этого они призвали к большим инвестициям в европейский оборонпром и ускорению темпов производства, чтобы страны ЕС были способны предоставлять Украине все необходимое и пополнять свои запасы. Они называют, в частности, дальнобойные ракеты Taurus, Storm Shadow/SCALP, артиллерию и боеприпасы к ней, беспилотники и средства борьбы с вражескими беспилотниками.

Страны ЕС и НАТО призывают предоставлять на военную поддержку Украины не менее 0,25% их ВВП ежегодно.

ВИДЕО ДНЯ

Также депутаты отмечают, что поставки оружия от европейских производителей на нужды Украины должны быть приоритетнее контрактов с третьими странами.

В дополнение они призывают Палату представителей США наконец принять проект с военной помощью для Украины.

Также резолюция призывает создать надежный правовой механизм для использования замороженных в ЕС российских активов на восстановление Украины и пострадавшим в результате войны.

"Россию нужно обязать оплатить репарации, наложенные на нее, чтобы она сделала значительный вклад в восстановление Украины", – говорится в коммюнике, где цитируют содержание документа.

Депутаты призвали ЕС сохранять действующие санкции против России и Беларуси и расширять их, в частности, запретить импорт российского урана и продукции металлургии, прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией и наложить полное эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, в том числе сжиженного природного газа.

Также они осудили страны и компании и отдельных лиц, которые помогают России обходить санкции, и отметили, что в ЕС за это должна быть уголовная ответственность.

Отметим, резолюция является декларативным, а не юридически обязывающим документом.

Что предшествовало:

  • Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Берлин не может вслед за Великобританией и Францией отправить Украине дальнобойное оружие.
  • После того в Германии и других странах прозвучал ряд заявлений в попытке убедить его, в частности, с таким призывом выступил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Темы: ЕСУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву

Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 

59 граждан Украины и членов их семей эвакуировали из Сектора Газы

Эрдоган: Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена Россия

Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны

В ОСГВ "Таврия" рассказали, какие населенные пункты РФ хочет захватить после Авдеевки

Все новости...
ЕС
ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 млрд евро для Украины
Навальная в Европарламенте вспомнила Украину и дала "инновационный" совет, как победить Путина
84% украинцев поддерживают вступление в ЕС, поддержка растет - опрос
Последние новости
01:48
США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву
01:22
ЦНС: В России ракетное производство отстает на 6 месяцев благодаря "Кибер сопротивлению" 
00:30
Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 
00:27
"Я принял армейские порядки". 21-летний боец откровенно о войне и отношении к уклонистам
23:43
Россияне запускали "Шахеды". О взрывах сообщали в пригороде Кривого Рога
23:20
Новости экономики 8 марта: инфляция снизилась, Zara, Pull&Bear и Bershka возвращаются в Украину
23:09
фотоАрмия РФ обстреляла Херсон: ранила 7-летнего мальчика
22:54
США ввели санкции против компаний, помогавших "ПВК Вагнера" в Африке
22:42
Оккупанты ранили четырех гражданских в Донецкой области
22:35
Макрон о западных войсках в Украине: Не исключать чего-то не означает это делать
Все новости...
Реклама: