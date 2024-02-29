Президент Аргентини планує провести саміт держав Латинської Америки на підтримку України - FT

Президент Аргентини Хав’єр Мілей планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці 2024 року.

Джерело: Financial Times

Деталі: Як пише FT, позиція Мілея щодо війни Росії проти України вирізняє його серед інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, які займають більш нейтральну позицію.

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Президент Аргентини заявив, що для нього пріоритетні союзи з "країнами, що захищають свободу", включно зі США, Ізраїлем та Україною.

Також видання пише, що Аргентина вже передала Україні два гелікоптери Mi-171E російського виробництва, які Мілей пообіцяв Володимиру Зеленському.

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