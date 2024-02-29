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Президент Аргентины планирует провести саммит государств Латинской Америки в поддержку Украины - FT

"Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 15:03
Президент Аргентины планирует провести саммит государств Латинской Америки в поддержку Украины - FT
Фото: Getty Images

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце 2024 года.

Источник: Financial Times

Детали: Как пишет FT, позиция Милея по войне России против Украины отличает его среди других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которые занимают более нейтральную позицию. 

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Президент Аргентины заявил, что для него приоритетны союзы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль и Украину.

Также издание пишет, что Аргентина уже передала Украине два вертолета Mi-171E российского производства, которые Милей пообещал Владимиру Зеленскому.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 декабря 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей отказался от присоединения к организации БРИКС, в которую входит Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская республика.
  • 10 декабря 2023 года Зеленский принял участие в инаугурации Милея в Буэнос-Айресе. После завершения инаугурации Зеленский вместе с другими представителями иностранных государств принял участие в церемонии поздравления Милея со вступлением в должность.



Темы: Аргентина Украина
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