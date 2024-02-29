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Росіяни скинули вибухівку на подвір'я будинку у Бериславі: серед потерпілих – 91-річна бабуся

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 лютого 2024, 15:06
Росіяни скинули вибухівку на подвір'я будинку у Бериславі: серед потерпілих – 91-річна бабуся
скриншот із мапи Deep State

Російська армія атакувала з безпілотника Берислав, постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська ОДА у Facebook

Деталі: Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку. 

Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. 

Повідомляється, що потерпілих шпиталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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Теми: Херсонська областьвійна
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