Росіяни скинули вибухівку на подвір'я будинку у Бериславі: серед потерпілих – 91-річна бабуся
Четвер, 29 лютого 2024, 15:06
Російська армія атакувала з безпілотника Берислав, постраждали двоє людей.
Джерело: Херсонська ОДА у Facebook
Деталі: Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку.
Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.
Повідомляється, що потерпілих шпиталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
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