Росіяни скинули вибухівку на подвір'я будинку у Бериславі: серед потерпілих – 91-річна бабуся

Російська армія атакувала з безпілотника Берислав, постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська ОДА у Facebook

Деталі: Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку.



Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.



Повідомляється, що потерпілих шпиталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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