Россияне сбросили взрывчатку во двор дома в Бериславе: среди пострадавших – 91-летняя женщина
Четверг, 29 февраля 2024, 15:06
Российская армия атаковала с беспилотника Берислав, пострадали два человека.
Источник: Херсонская ОГА в Facebook
Детали: Взрывчатку сбросили во двор жилого дома.
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Под вражеский удар попали два человека. 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.
Сообщается, что пострадавших госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести.