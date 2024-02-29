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Россияне сбросили взрывчатку во двор дома в Бериславе: среди пострадавших – 91-летняя женщина

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 15:06
Россияне сбросили взрывчатку во двор дома в Бериславе: среди пострадавших – 91-летняя женщина
скриншот с карты Deep State

Российская армия атаковала с беспилотника Берислав, пострадали два человека.

Источник: Херсонская ОГА в Facebook

Детали: Взрывчатку сбросили во двор жилого дома.

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Под вражеский удар попали два человека. 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Темы: Херсонская областьвойна
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