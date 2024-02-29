У Києві та на Київщині можливі різкі коливання рівнів води у Дніпрі – Укргідрометцентр

У Києві та Бориспільському районі Київської області на початку березня рівень води в річці Дніпро може різко коливатися і сягати відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "1-5 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий)".

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Деталі: На пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) 1-5 березня триватиме поступове підвищення рівнів води з подальшим затопленням заплави у Київській області (І рівень небезпеки – жовтий).

У цей же період можливе затоплення заплав у деяких районах Сумщини та Чернігівщини.

Так, 1-5 березня, внаслідок утримання високих рівнів води:

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на Десні та її притоці р. Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області (І рівень небезпеки – жовтий);

(І рівень небезпеки – жовтий); на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Крім того, внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).