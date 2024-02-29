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В Киеве и Киевской области возможны резкие колебания уровней воды в Днепре – Укргидрометцентр

Елена РощинаЧетверг, 29 февраля 2024, 15:13
В Киеве и Киевской области возможны резкие колебания уровней воды в Днепре – Укргидрометцентр
Киев, вид на Днепр и Труханов остров, иллюстративное фото УП

В Киеве и Бориспольском районе Киевской области в начале марта уровень воды в реке Днепр может резко колебаться и достигать отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "1-5 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (І уровень опасности – желтый)".

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Детали: На приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) 1-5 марта будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области (І уровень опасности – желтый). 

В этот же период возможно затопление пойм в некоторых районах Сумщины и Черниговщины.

Так, 1-5 марта, в результате удержания высоких уровней воды:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Десне и ее притоке р. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области (І уровень опасности – желтый);
  • на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

Кроме того, в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Темы: КиевКиевская областьЧерниговская областьСумская область
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