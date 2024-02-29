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Україна буде максимально тримати лінію фронту до другої половини 2024 року – Bloomberg

Альона Мазуренко Четвер, 29 лютого 2024, 15:26
Україна буде максимально тримати лінію фронту до другої половини 2024 року – Bloomberg
фото: Генштаб

Україна спробує максимально утримати лінію фронту до другої половини 2024 року, допоки не отримає винищувачі F-16 і збільшиться виробництво боєприпасів. 

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Стратегія України полягає в тому, щоб спробувати максимально утримати лінію фронту до другої половини року, коли вона може отримати винищувачі F-16, а західне виробництво боєприпасів повинно збільшитися.

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Це дозволило б Києву спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році".

Деталі: Повідомляється, що українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники України не збільшать постачання боєприпасів. Про це розповіла особа, знайома з їхнім аналізом.

За словами джерела видання, президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї первісної мети - захопити великі міста, включаючи столицю України Київ і Одесу.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що нестача боєприпасів впливає на ситуацію на полі бою, і попередив, що Росія планує новий наступ навесні або на початку літа.

Теми: війнаЗбройні силизброяРосія
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