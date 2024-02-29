Украина будет максимально держать линию фронта до второй половины 2024 года – Bloomberg

Украина попытается максимально удержать линию фронта до второй половины 2024 года, пока не получит истребители F-16 и увеличится производство боеприпасов.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Стратегия Украины заключается в том, чтобы попытаться максимально удержать линию фронта до второй половины года, когда она может получить истребители F-16, а западное производство боеприпасов должно увеличиться.

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Это позволило бы Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году".

Детали: Сообщается, что украинские чиновники обеспокоены тем, что российское наступление может набрать значительные обороты к лету, если союзники Украины не увеличат поставки боеприпасов. Об этом рассказал человек, знакомый с их анализом.

По словам источника издания, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели - захватить крупные города, включая столицу Украины Киев и Одессу.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что нехватка боеприпасов влияет на ситуацию на поле боя, и предупредил, что Россия планирует новое наступление весной или в начале лета.