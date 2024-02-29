Спікер парламенту Вірменії заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата.

Джерело: "Радіо Азатутюн", "Європейська правда" із посиланням на його заяву під час спілкування з журналістами

Деталі: У відповідь на запитання про те, чи готова Вірменія поглиблювати відносини з ЄС і чи може поставити за мету статус кандидата на вступ, Симонян відповів, що про таку можливість варто подумати.

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Його прямої цитати не навели, однак російський "Інтерфакс" подає його відповідь як "однозначно готові".

"Ми готові рухатися і будемо рухатися у напрямку, який надасть нам найбільшу безпеку. А зараз те, що ми демократична країна, є важливою складовою нашої безпеки", – сказав Ален Симонян.

Одночасно Симонян запевнив, що потенційне членство Вірменії в НАТО у владі країни не обговорюють.

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Що передувало:

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

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