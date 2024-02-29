Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спикер парламента Армении заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 15:46
Спикер парламента Армении заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС
Ален Симонян, фото с арменпрес

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата.

Источник: "Радио Азатутюн", "Европейская правда" со ссылкой на его заявление во время общении с журналистами

Детали: В ответ на вопрос о том, готова ли Армения углублять отношения с ЕС и может ли поставить целью статус кандидата на вступление, Симонян ответил, что о такой возможности стоит подумать.

Реклама:

Его прямой цитаты не привели, однако российский "Интерфакс" подает его ответ как "однозначно готовы".

"Мы готовы двигаться и будем двигаться в направлении, которое предоставит нам наибольшую безопасность. А сейчас то, что мы демократическая страна, является важной составляющей нашей безопасности", – сказал Ален Симонян.

Одновременно Симонян заверил, что потенциальное членство Армении в НАТО во власти страны не обсуждают.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 

  • Напомним, на прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
  • Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

Читайте также: Прочь от Москвы: когда и при каких условиях Армения пойдет на разворот в сторону Запада.

Темы: АрменияЕСмеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву

Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 

59 граждан Украины и членов их семей эвакуировали из Сектора Газы

Эрдоган: Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена Россия

Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны

Все новости...
Армения
СМИ: Зеленский в начале следующей недели посетит Армению и, возможно, Азербайджан
СМИ: Зеленский планирует визит в Армению
Армения "заморозила" свое участие в ОДКБ
Последние новости
04:07
ISW: Российские войска устроили в Авдеевке тактическую неожиданность
03:19
Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
02:50
Кислица на Совбезе ООН: Россия бьет по Одессе, чтобы сорвать морской коридор
01:48
США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву
01:22
ЦНС: В России ракетное производство отстает на 6 месяцев благодаря "Кибер сопротивлению" 
00:30
Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 
00:27
"Я принял армейские порядки". 21-летний боец откровенно о войне и отношении к уклонистам
23:43
Россияне запускали "Шахеды". О взрывах сообщали в пригороде Кривого Рога
23:20
Новости экономики 8 марта: инфляция снизилась, Zara, Pull&Bear и Bershka возвращаются в Украину
23:09
фотоАрмия РФ обстреляла Херсон: ранила 7-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: