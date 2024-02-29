Спикер парламента Армении заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата.

Источник: "Радио Азатутюн", "Европейская правда" со ссылкой на его заявление во время общении с журналистами

Детали: В ответ на вопрос о том, готова ли Армения углублять отношения с ЕС и может ли поставить целью статус кандидата на вступление, Симонян ответил, что о такой возможности стоит подумать.

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Его прямой цитаты не привели, однако российский "Интерфакс" подает его ответ как "однозначно готовы".

"Мы готовы двигаться и будем двигаться в направлении, которое предоставит нам наибольшую безопасность. А сейчас то, что мы демократическая страна, является важной составляющей нашей безопасности", – сказал Ален Симонян.

Одновременно Симонян заверил, что потенциальное членство Армении в НАТО во власти страны не обсуждают.

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Что предшествовало:

Напомним, на прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

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