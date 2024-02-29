Рятувальники знищили російську авіабомбу у пів тонни вагою

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили ворожу авіабомбу у Запорізькій області.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Повідомляється, що 28 лютого до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибухонебезпечний предмет, виявлений у полі в одному з населених пунктів Запорізької області.

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Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас, як нерозірвану п'ятисот кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ -500).

Складність у вилученні і подальшому знищенні вибухонебезпечного предмету полягала в тому, що в авіабомбі був модифікований підривник, що унеможливлювало її транспортування. Через непередбачуваність спрацювання механізму боєприпасу, авіабомбу довелося підривати на місці виявлення.

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Дослівно: "Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не підходити до знахідки, не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії; повідомити в екстрені служби".