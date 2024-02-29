Спасатели уничтожили российскую авиабомбу в полтонны весом

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили вражескую авиабомбу в Запорожской области.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Сообщается, что 28 февраля в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрывоопасном предмете, обнаруженном в поле в одном из населенных пунктов Запорожской области.

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Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас, как неразорвавшуюся пятисот килограммовую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-500).

Сложность в изъятии и дальнейшем уничтожении взрывоопасного предмета заключалась в том, что в авиабомбе был модифицирован взрыватель, что делало невозможным ее транспортировку. Из-за непредсказуемости срабатывания механизма боеприпаса, авиабомбу пришлось взрывать на месте обнаружения.

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Дословно: "Спасатели обращают внимание граждан на правильный алгоритм поведения при обнаружении взрывоопасных предметов: не подходить к находке, не трогать руками, не наносить никакого механического воздействия, сообщить в экстренные службы".