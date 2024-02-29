Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели уничтожили российскую авиабомбу в полтонны весом

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 16:06
Спасатели уничтожили российскую авиабомбу в полтонны весом
фото ГСЧС

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили вражескую авиабомбу в Запорожской области.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Сообщается, что 28 февраля в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрывоопасном предмете, обнаруженном в поле в одном из населенных пунктов Запорожской области.

Реклама:

Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас, как неразорвавшуюся пятисот килограммовую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-500).

Сложность в изъятии и дальнейшем уничтожении взрывоопасного предмета заключалась в том, что в авиабомбе был модифицирован взрыватель, что делало невозможным ее транспортировку. Из-за непредсказуемости срабатывания механизма боеприпаса, авиабомбу пришлось взрывать на месте обнаружения.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Спасатели обращают внимание граждан на правильный алгоритм поведения при обнаружении взрывоопасных предметов: не подходить к находке, не трогать руками, не наносить никакого механического воздействия, сообщить в экстренные службы".

Темы: разминированиеГСЧСЗапорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву

Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 

59 граждан Украины и членов их семей эвакуировали из Сектора Газы

Эрдоган: Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена Россия

Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны

Все новости...
разминирование
Гражданские подорвались на мине в Харьковской области: двое погибли, один ранен
Венгрия присоединится к коалиции НАТО по разминированию Украины
Бринк: США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн
Последние новости
04:07
ISW: Российские войска устроили в Авдеевке тактическую неожиданность
03:19
Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
02:50
Кислица на Совбезе ООН: Россия бьет по Одессе, чтобы сорвать морской коридор
01:48
США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву
01:22
ЦНС: В России ракетное производство отстает на 6 месяцев благодаря "Кибер сопротивлению" 
00:30
Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 
00:27
"Я принял армейские порядки". 21-летний боец откровенно о войне и отношении к уклонистам
23:43
Россияне запускали "Шахеды". О взрывах сообщали в пригороде Кривого Рога
23:20
Новости экономики 8 марта: инфляция снизилась, Zara, Pull&Bear и Bershka возвращаются в Украину
23:09
фотоАрмия РФ обстреляла Херсон: ранила 7-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: