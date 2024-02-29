З початку великої війни 270 людей загинули від підриву на мінах тощо – ДСНС

З початку повномасштабного вторгнення від підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах загинули понад 270 осіб.

Джерело: начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергій Рева на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "На жаль, війна залишає свій слід, і ми маємо втрати серед цивільного населення внаслідок підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах.

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За інформацією Міноборони, з початку війни від мін та інших вибухонебезпечних предметів загинули більш як 270 осіб".

Деталі: Він уточнив, що серед них – 14 дітей. Понад 600 громадян дістали поранення.