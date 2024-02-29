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С начала большой войны 270 человек погибли от подрыва на минах и т.д. – ГСЧС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 17:00
С начала большой войны 270 человек погибли от подрыва на минах и т.д. – ГСЧС
ФОТО: GETTY

С начала полномасштабного вторжения от подрыва на минах и других взрывоопасных предметах погибли более 270 человек.

Источник: начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Сергей Рева на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "К сожалению, война оставляет свой след, и мы имеем потери среди гражданского населения в результате подрыва на минах и других взрывоопасных предметах. 

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По информации Минобороны, с начала войны от мин и других взрывоопасных предметов погибли более 270 человек".

Детали: Он уточнил, что среди них - 14 детей. Более 600 граждан получили ранения.

Темы: минированиеразминированиеГСЧСжертвы
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