С начала большой войны 270 человек погибли от подрыва на минах и т.д. – ГСЧС
Четверг, 29 февраля 2024, 17:00
С начала полномасштабного вторжения от подрыва на минах и других взрывоопасных предметах погибли более 270 человек.
Источник: начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Сергей Рева на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"
Прямая речь: "К сожалению, война оставляет свой след, и мы имеем потери среди гражданского населения в результате подрыва на минах и других взрывоопасных предметах.
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По информации Минобороны, с начала войны от мин и других взрывоопасных предметов погибли более 270 человек".
Детали: Он уточнил, что среди них - 14 детей. Более 600 граждан получили ранения.