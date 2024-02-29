В Азовському морі загорівся катер окупантів. ГУР опублікував перехоплення

Головне управління розвідки України повідомило, що в Азовському морі горів катер берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії.

Джерело: повідомлення ГУР

Деталі: Розвідка оприлюднила аудіозапис-радіоперехоплення від 29 лютого, на якому спілкуються військові РФ щодо загорання. З палаючого корабля доповідають, що вогонь охопив ходову рубку російського судна і необхідна аварійна група, пожежні насоси і вертоліт.

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Згодом з корабля повідомили, що "кількість постраждалих збільшилося до п’яти".

В повідомленні ГУР не вказується тип корабля, але зазначено, що "характер втрат противника уточнюється".