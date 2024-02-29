В Азовському морі загорівся катер окупантів. ГУР опублікував перехоплення
Четвер, 29 лютого 2024, 17:16
Головне управління розвідки України повідомило, що в Азовському морі горів катер берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії.
Джерело: повідомлення ГУР
Деталі: Розвідка оприлюднила аудіозапис-радіоперехоплення від 29 лютого, на якому спілкуються військові РФ щодо загорання. З палаючого корабля доповідають, що вогонь охопив ходову рубку російського судна і необхідна аварійна група, пожежні насоси і вертоліт.
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Згодом з корабля повідомили, що "кількість постраждалих збільшилося до п’яти".
В повідомленні ГУР не вказується тип корабля, але зазначено, що "характер втрат противника уточнюється".
В Азовському морі горів катер окупантів. ГУР опублікував перехоплення pic.twitter.com/V2Vd861AsZ— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 29, 2024ВІДЕО ДНЯ