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В Азовському морі загорівся катер окупантів. ГУР опублікував перехоплення

Олександр ШумілінЧетвер, 29 лютого 2024, 17:16
В Азовському морі загорівся катер окупантів. ГУР опублікував перехоплення
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Головне управління розвідки України повідомило, що в Азовському морі горів катер берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії.   

Джерело: повідомлення ГУР

Деталі: Розвідка оприлюднила аудіозапис-радіоперехоплення від 29 лютого, на якому спілкуються військові РФ щодо загорання. З палаючого корабля доповідають, що вогонь охопив ходову рубку російського судна і необхідна аварійна група, пожежні насоси і вертоліт.

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Згодом з корабля повідомили, що "кількість постраждалих збільшилося до п’яти".

В повідомленні ГУР не вказується тип корабля, але зазначено, що "характер втрат противника уточнюється".

Теми: ГУРАзовське море
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