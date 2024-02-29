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В Азовском море загорелся катер оккупантов. ГУР опубликовало перехват

Александр ШумилинЧетверг, 29 февраля 2024, 17:16
В Азовском море загорелся катер оккупантов. ГУР опубликовало перехват
скриншот

Главное управление разведки Украины сообщило, что в Азовском море горел катер береговой охраны пограничной службы ФСБ России.  

Источник: сообщение ГУР

Детали: Разведка обнародовала аудиозапись-радиоперехват от 29 февраля, на которой общаются военные РФ относительно возгорания. С горящего корабля докладывают, что огонь охватил ходовую рубку российского судна и необходима аварийная группа, пожарные насосы и вертолет.

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Позже с корабля сообщили, что "количество пострадавших увеличилось до пяти".

В сообщении ГУР не указывается тип корабля.

"Характер потерь противника уточняется", - заявили в разведке.

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Темы: ГУРАзовское море
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