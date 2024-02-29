В Азовском море загорелся катер оккупантов. ГУР опубликовало перехват
Четверг, 29 февраля 2024, 17:16
Главное управление разведки Украины сообщило, что в Азовском море горел катер береговой охраны пограничной службы ФСБ России.
Источник: сообщение ГУР
Детали: Разведка обнародовала аудиозапись-радиоперехват от 29 февраля, на которой общаются военные РФ относительно возгорания. С горящего корабля докладывают, что огонь охватил ходовую рубку российского судна и необходима аварийная группа, пожарные насосы и вертолет.
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Позже с корабля сообщили, что "количество пострадавших увеличилось до пяти".
В сообщении ГУР не указывается тип корабля.
"Характер потерь противника уточняется", - заявили в разведке.
ВИДЕО ДНЯ
В Азовському морі горів катер окупантів. ГУР опублікував перехоплення pic.twitter.com/V2Vd861AsZ— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 29, 2024