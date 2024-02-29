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Європарламент закликав підтримувати російську опозицію та Україну 

"Українська правда", "Європейська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 17:35
Європарламент закликав підтримувати російську опозицію та Україну 
фото: УП

29 лютого у Страсбурзі Європарламент ухвалив резолюцію, в якій поклав на Путіна відповідальність за смерть російського опозиціонера Навального, закликав ЄС підтримувати демократичну російську опозицію та сприяти перемозі України, оскільки це дасть шанс на демократичні зміни у РФ. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту

Деталі: Документ підтримали 503 голосами "за", 9 голосували проти і 32 – утрималися.

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У резолюції євродепутати назвали вбивством смерть в ув’язненні критика Кремля Алексєя Навального та заявили, що покладають повну відповідальність за це на російський режим і особисто президента Владіміра Путіна. Вони вимагають організувати незалежне міжнародне розслідування обставин смерті політика. 

У резолюції констатували, що політичну систему РФ контролює "консолідований авторитарний режим з тотальною корупцією, що використовує сфальсифіковані вибори для симулювання демократії та концентрує усю повноту влади у руках Владіміра Путіна".

У резолюції проводять межу між "войовничим автократичним і клептократичним режимом" у Кремлі та населенням Росії загалом і висловлюють солідарність з росіянами, які наважуються висловлюватись проти політики Кремля. 

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Депутати закликають ЄС і країн-членів підтримувати "незалежне громадянське суспільство Росії та демократичну опозицію" та задіяти можливі інструменти для звільнення російських політв’язнів, за потреби шляхом обмінів. 

Одночасно у тексті закликали ЄС і союзників продовжити всебічну підтримку України, яка чинить опір агресії, оскільки явна перемога України може призвести до серйозних змін всередині Росії, зокрема її "деімперіалізації, деколонізації та рефедералізації, які є необхідними умовами для встановлення у Росії демократичного ладу".

"Парламент закликає Єврокомісію і, зокрема, Європейську службу зовнішніх справ розробити проактивну довгострокову стратегію політики щодо Росії, яка була б ефективною відповіддю на реальність поточних відносин між ЄС та Росією, ситуацію з правами людини у Росії та потребу допомагати російському громадянському суспільству та представникам опозиції в екзилі", – зазначають у комюніке. 

Також Європарламент схвалив окрему резолюцію із закликом надати Україні усю необхідну зброю та підтримувати її до перемоги.

Теми: ЄСЄвропарламентРосіяУкраїна
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