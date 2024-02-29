Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европарламент призвал поддерживать российскую оппозицию и Украину

"Украинская правда", "Европейская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 17:35
Европарламент призвал поддерживать российскую оппозицию и Украину
фото: УП

29 февраля в Страсбурге Европарламент принял резолюцию, в которой возложил на Путина ответственность за смерть российского оппозиционера Навального, призвал Евросоюз поддерживать демократическую российскую оппозицию и способствовать победе Украины, поскольку это даст шанс на демократические изменения в РФ. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: Документ поддержали 503 голосами "за", 9 голосовали против и 32 - воздержались.

Реклама:

В резолюции евродепутаты назвали убийством смерть в заключении критика Кремля Алексея Навального и заявили, что возлагают полную ответственность за это на российский режим и лично президента Владимира Путина. Они требуют организовать независимое международное расследование обстоятельств смерти политика. 

В резолюции констатировали, что политическую систему РФ контролирует "консолидированный авторитарный режим с тотальной коррупцией, который использует сфальсифицированные выборы для симулирования демократии и концентрирует всю полноту власти в руках Владимира Путина".

В резолюции проводят границу между "воинственным автократическим и клептократическим режимом" в Кремле и населением России в целом и выражают солидарность с россиянами, которые решаются высказываться против политики Кремля. 

ВИДЕО ДНЯ

Депутаты призывают ЕС и стран-членов поддерживать "независимое гражданское общество России и демократическую оппозицию" и задействовать возможные инструменты для освобождения российских политзаключенных, при необходимости путем обменов. 

Одновременно в тексте призвали ЕС и союзников продолжить всестороннюю поддержку Украины, которая сопротивляется агрессии, поскольку явная победа Украины может привести к серьезным изменениям внутри России, в частности ее "деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления в России демократического строя".

"Парламент призывает Еврокомиссию и, в частности, Европейскую службу внешних дел разработать проактивную долгосрочную стратегию политики в отношении России, которая была бы эффективным ответом на реальность текущих отношений между ЕС и Россией, ситуацию с правами человека в России и необходимость помогать российскому гражданскому обществу и представителям оппозиции в изгнании", - отмечается в коммюнике. 

Также Европарламент одобрил отдельную резолюцию с призывом предоставить Украине все необходимое оружие и поддерживать ее до победы.

Темы: ЕСЕвропарламентРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NBC News: Республиканцы разрабатывают собственный пакет помощи Украине

ISW: Российские войска устроили в Авдеевке тактическую неожиданность

Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства

США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву

Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 

59 граждан Украины и членов их семей эвакуировали из Сектора Газы

Все новости...
ЕС
В ЕС прокомментировали угрозы Путина в послании: Ложь и усилия по переизбранию
Спикер парламента Армении заявил, что страна может взять курс на вступление в ЕС
Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины до победы
Последние новости
07:45
Генштаб: за сутки на фронте было 63 боевых столкновения
07:28
NBC News: Республиканцы разрабатывают собственный пакет помощи Украине
06:26
Постпред Британии в ООН: России не удастся запугать украинцев ракетными ударами
05:01
Беспилотники атаковали Таганрог: целью стал авиазавод, где ремонтируют самолет А-50
04:07
ISW: Российские войска устроили в Авдеевке тактическую неожиданность
03:19
Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства
02:50
Кислица на Совбезе ООН: Россия бьет по Одессе, чтобы сорвать морской коридор
01:48
США предупредили о "неизбежных планах" экстремистов напасть на Москву
01:22
ЦНС: В России ракетное производство отстает на 6 месяцев благодаря "Кибер сопротивлению" 
00:30
Посольство Нидерландов в Москве предупредило о возможных терактах в эти выходные 
Все новости...
Реклама: