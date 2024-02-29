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Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 18:17
Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були зважені й продумані
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі його заяви про повномасштабну війну Росії проти України – включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс – були ретельно продумані.

Джерело: слова Макрона цитує агентство AFP, "Європейська правда"

Деталі: Французького президента попросили прокоментувати заяву після неформального саміту союзників у Парижі, коли він сказав, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.

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"Це досить серйозні питання. Кожне слово, яке я говорю з цього питання, є зваженим, продуманим і виваженим", – сказав Макрон журналістам, відмовившись від подальших коментарів.

Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у середу, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон

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Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Теми: МакронвійнаФранція
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