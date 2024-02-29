Макрон: Мои заявления о западных войсках в Украине были "взвешены и продуманы"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все его заявления о полномасштабной войне России против Украины – включая возможность отправки западных войск, которые вызвали резонанс – были тщательно продуманы.

Источник: Макрона цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда"

Детали: Французского президента попросили прокомментировать заявление после неформального саммита союзников в Париже, когда он сказал, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину.

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"Это достаточно серьезные вопросы. Каждое слово, которое я говорю по этому вопросу, является взвешенным, продуманным и взвешенным", – сказал Макрон журналистам, отказавшись от дальнейших комментариев.

Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

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Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.