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Росіяни за добу кинули пів десятка дронів на Нікопольський район: поранено 72-річного чоловіка

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 29 лютого 2024, 18:58
Росіяни за добу кинули пів десятка дронів на Нікопольський район: поранено 72-річного чоловіка
фото з соцмереж Лисака

Внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини за добу дістав поранення один чоловік, ворог скерував по району пів десятка безпілотників.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Агресор чотири рази обстріляв Нікопольський район з артилерії. За день скерував туди й пів десятка БпЛА.

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Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома".

Деталі: Він додав, що пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена.

У решті населених пунктів регіону було тихо.

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Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникиобстрілНікополь
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