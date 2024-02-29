Россияне за сутки бросили полдесятка дронов на Никопольский район: ранен 72-летний мужчина
Четверг, 29 февраля 2024, 18:58
В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровщины за сутки получил ранения один человек, враг направил по району пол десятка беспилотников.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Агрессор четыре раза обстрелял Никопольский район из артиллерии. За день направил туда и пол десятка БпЛА.
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Враг целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Пострадал 72-летний местный житель. Мужчина будет лечиться дома".
Детали: Он добавил, что повреждены 12 частных домов, 5 дачных домов, несколько авто, линии электропередач, газопровод. Изуродованы 9 хозяйственных построек, еще одна - уничтожена.
В остальных населенных пунктах региона было тихо.
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