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Захисники знешкодили 339 ворожих дронів на Таврійському напрямку – Тарнавський

Тетяна ОлійникЧетвер, 29 лютого 2024, 19:03
Захисники знешкодили 339 ворожих дронів на Таврійському напрямку – Тарнавський
Олександр Тарнавський. Фото з його Telegram

На Таврійському напрямку за минулу добу українські захисники знищили чи нейтралізували 339 БпЛА ворога різних типів.

Джерело: командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у Telegram

Пряма мова: "Загальні втрати ворога у живій силі по всій операційній зоні "ОСУВ "Таврія" склали 431 особу за добу; в озброєнні та військовій техніці - 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів. Уражено 1 район зосередження особового складу ворога. Четверо окупантів захоплено в полон.

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За добу агресор завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинив 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 - із застосуванням отруйних речовин)".

Деталі: Тарнавський стверджує, що противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби Сили оборони відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного, де вчора відбулося загалом 38 боєзіткнень.

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Зокрема, ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб.

Теми: втрати у війні
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