Защитники обезвредили 339 вражеских дронов на Таврическом направлении – Тарнавский

Александр Тарнавский. Фото с его Telegram

На Таврическом направлении за минувшие сутки украинские защитники уничтожили или нейтрализовали 339 БПЛА врага разных типов.

Источник: командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в Telegram

Прямая речь: "Общие потери врага в живой силе по всей операционной зоне "ОСУВ "Таврия" составили 431 человека за сутки; в вооружении и военной технике – 10 танков, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА разных типов. Поражён 1 район сосредоточения личного состава противника. Четверо окупантов захвачены в плен.

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За сутки агрессор нанес 57 авиаударов, 4 ракетных удара, 89 ударов дронами-камикадзе, совершил 64 штурмовых действия и 1072 обстрела (в том числе 6 - с применением ядовитых веществ)".

Детали: Тарнавский утверждает, что противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, где за прошедшие сутки Силы обороны отразили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного, где вчера произошло в общей сложности 38 боеприкосновений.

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В частности, враг не имел успеха в Красногоровке, которая была уволена усилиями подразделений 3-й штурмовой бригады. Только здесь потери россиян убитыми и ранеными составили около 100 человек.