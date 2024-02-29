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Польські фермери з п’ятниці частково блокуватимуть рух на кордоні з Литвою

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 19:11
Польські фермери з п’ятниці частково блокуватимуть рух на кордоні з Литвою
ФОТО AFP

Польські фермери з 1 березня планують частково блокувати рух на кордоні з Литвою протягом тижня.

Джерело: LRT, "Європейська правда" із посиланням на заяву міністра сільського господарства Литви Кестутіса Навічкаса

Деталі: Міністр повідомив, що фермери з 11 ранку все ж блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства. 

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"Спершу була інформація про повну блокаду, потім заговорили про винятки для пасажирського транспорту, далі – про вибіркове блокування і врешті – про "нормальні процедури". Що це означає – дізнаємося лише завтра вранці", – повідомив Навічкас.

Протест планують на трасі між польським містом Будзисько і литовським містом Кальварія. Акція має тривати один тиждень.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше висловила думку, що акція польських фермерів виглядає як гібридна операція російських спецслужб з метою налаштувати союзників України одне проти одного. 

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Що передувало:

  • Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що йому акції польських фермерів схожі на "гібридні операції, які активно використовує на свою користь російська пропаганда".
  • Литовська міністерка економіки наголосила, що такі форми протесту є порушенням принципу ЄС про вільне пересування товарів і людей.
  • Водночас посол Польщі у Литві Костянтин Радзивіл закликав не вважати, що за протестами стоїть Кремль, зауваживши, що протести аграріїв проходять по всьому ЄС і більшість претензій фермерів до європейських установ виправдані. 

Теми: ПольщаЛитва
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