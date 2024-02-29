Польские фермеры с пятницы частично будут блокировать движение на границе с Литвой

Польские фермеры с 1 марта планируют частично блокировать движение на границе с Литвой в течение недели.

Источник: LRT, "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навичкаса

Детали: Министр сообщил, что фермеры с 11 утра все же будут блокировать трассу, пролегающую через польско-литовскую границу, несмотря на интенсивные переговоры с участием профильного польского министерства.

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"Сначала была информация о полной блокаде, потом заговорили об исключениях для пассажирского транспорта, далее – о выборочном блокировании и наконец – о "нормальных процедурах". Что это значит – узнаем только завтра утром", – сообщил Навичкас.

Протест планируют на трассе между польским городом Будзиско и литовским городом Кальвария. Акция должна продлиться одну неделю.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее высказала мнение, что акция польских фермеров выглядит как гибридная операция российских спецслужб с целью настроить союзников Украины друг против друга.

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