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Зеленський: Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу в ЄС

Тетяна ОлійникЧетвер, 29 лютого 2024, 19:32
Зеленський: Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу в ЄС
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо європейського напряму та завдань на цей рік.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися.

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Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного – не витримає свобода всіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей".

Деталі: Зеленський зазначив, що пріоритет України – усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку і завдяки цьому досягла історичних результатів.

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Теми: ЗеленськийЄС
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