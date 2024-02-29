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Зеленский: Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС

Татьяна ОлейникЧетверг, 29 февраля 2024, 19:32
Зеленский: Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по европейскому направлению и задачам на этот год.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению. Еще весной мы можем предпринять, сделать первые переговорные шаги. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями. Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться.

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Они там в Москве хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны ясно это осознавать. Если упадет свобода кого-то одного – не выдержит свобода всех остальных. Такова реальность. Мы должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей".

Детали: Зеленский отметил, что приоритет Украины – все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении и благодаря этому добилась исторических результатов.

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Темы: ЗеленскийЕС
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