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Туск не виключив, що Польща може заборонити імпорт зерна з Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 19:32
Туск не виключив, що Польща може заборонити імпорт зерна з Росії
ДОНАЛЬД ТУСК, ФОТО: ОП

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив, що країна може запровадити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії за прикладом Латвії.

Джерело: заява Туска на пресконференції у Варшаві 29 лютого, яку цитує агентство Reuters,"Європейська правда"

Деталі: За словами польського прем’єра, сільськогосподарська продукція з Росії та Білорусі, яка ввозиться в Польщу, також спричиняє викривлення на ринку, якими обурюються фермери-протестувальники.

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"Латвія вирішила запровадити ембарго на імпорт (сільськогосподарської. – Ред.) продукції з Росії. Ми проаналізуємо випадок Латвії, і я не виключаю, що Польща виступить з відповідною ініціативою", – додав він.

Також Туск заявив, що Європейському Союзу необхідно "серйозно зосередитися на поліпшенні регулювання, коли йдеться про імпорт зернових і харчових продуктів зі сходу".

Як і більшість країн Європи, Польща останніми тижнями охоплена протестами фермерів, які виступають проти екологічних норм Європейського Союзу і, за їхніми словами, недобросовісної конкуренції з боку України після запровадження для неї торговельних пільг.

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Що передувало: 

  • Минулого тижня латвійський парламент прийняв тимчасову заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі щонайменше до липня 2025 року. Латвія заявила, що цей крок спрямований на розрив економічних зв’язків з країнами-агресорами та доповнює санкції ЄС.
  • Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня раніше заявила, що її держава подає приклад іншим, забороняючи імпорт зерна з Росії та Білорусі.

Теми: ПольщаРосіязерно
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