Туск не исключил, что Польша может запретить импорт зерна из России

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что страна может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России по примеру Латвии.

Источник: заява Туска на пресс-конференции в Варшаве 29 февраля цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Детали: По словам польского премьера, сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси, которая ввозится в Польшу, также вызывает искажения на рынке, которыми возмущаются фермеры-протестующие.

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"Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной. – Ред.) продукции из России. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой", – добавил он.

Также Туск заявил, что Европейскому Союзу необходимо "серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и пищевых продуктов с востока".

Как и большинство стран Европы, Польша в последние недели охвачена протестами фермеров, которые выступают против экологических норм Европейского Союза и, по их словам, недобросовестной конкуренции со стороны Украины после введения для нее торговых льгот.

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