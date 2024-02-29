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Туск не исключил, что Польша может запретить импорт зерна из России

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 19:32
Туск не исключил, что Польша может запретить импорт зерна из России
ДОНАЛЬД ТУСК, ФОТО: ОП

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что страна может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России по примеру Латвии.

Источник: заява Туска на пресс-конференции в Варшаве 29 февраля цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Детали: По словам польского премьера, сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси, которая ввозится в Польшу, также вызывает искажения на рынке, которыми возмущаются фермеры-протестующие.

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"Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной. – Ред.) продукции из России. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой", – добавил он.

Также Туск заявил, что Европейскому Союзу необходимо "серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и пищевых продуктов с востока".

Как и большинство стран Европы, Польша в последние недели охвачена протестами фермеров, которые выступают против экологических норм Европейского Союза и, по их словам, недобросовестной конкуренции со стороны Украины после введения для нее торговых льгот.

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Что предшествовало: 

  • На прошлой неделе латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.
  • Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.

Темы: ПольшаРосcиязерно
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