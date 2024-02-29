Троє людей отримали поранення через російський удар по Бахмутському району

Російські війська 29 лютого здійснили авіаудар по селу Щербинівці Бахмутського району на Донеччині, троє людей поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "29 лютого 2024 року, о 16:50, російська армія нанесла авіаудар, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по сел. Щербинівці Бахмутського району.

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Фото - Донецька обласна прокуратура

Ворожа авіабомба поцілила у житловий будинок, зруйнувавши його вщент. Від уламків та вибухової хвилі на території домоволодінь неподалік отримали поранення 3 громадян. Жінку 63 років госпіталізували з мінно-вибуховою і черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку й серцевим нападом. Також зазнали тілесних ушкоджень її 65-річний чоловік та їх сусід 76 років, які знаходились на вулиці".

Деталі: Крім того, пошкоджено щонайменше 10 сусідніх будинків і господарських споруд.