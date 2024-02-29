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Три человека получили ранения из-за российского удара по Бахмутскому району

Татьяна ОлейникЧетверг, 29 февраля 2024, 19:45
Три человека получили ранения из-за российского удара по Бахмутскому району
Фото - Донецкая областная прокуратура

Российские войска 29 февраля совершили авиаудар по селу Щербиновцы Бахмутского района Донецкой области, три человека ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "29 февраля 2024, в 16:50, российская армия нанесла авиаудар, вероятно, с использованием ФАБ-250 по сел. Щербиновке Бахмутского района.

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Фото - Донецкая областная прокуратура

Вражеская авиабомба попала в жилой дом, разрушив его до основания. От обломков и взрывной волны на территории домовладений неподалеку получили ранения 3 гражданина. Женщину 63 лет госпитализировали с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга и сердечным приступом. Также получили телесные повреждения ее 65-летний мужчина и их сосед 76 лет, которые находились на улице".

Детали: Кроме того, повреждено по меньшей мере 10 соседних домов и хозяйственных построек.

Темы: Донецкая областьвойна
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