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Шеф Пентагону: Якщо Україна програє, НАТО буде воювати з Росією

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 20:21
Шеф Пентагону: Якщо Україна програє, НАТО буде воювати з Росією
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в разі програшу України в повномасштабній війні проти Росії з останньою доведеться воювати всьому Північноатлантичному Альянсу.

Джерело: заява Остіна на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США, "Європейська правда"

Деталі: Хоча слухання стосувались передусім інциденту з госпіталізацією Остіна на початку року, про яку він завчасно не повідомив ані Білий дім, ані Конгрес, конгресмени ставили кілька питань і про те, наскільки Україна потребує військової допомоги США.

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Голова американського Міноборони наголошував, що схвалення додаткового фінансування для Києва важливе, аби не допустити ситуації у світі, "де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів і нелегітимно захоплювати їхні суверенні території".

"Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – додав він.

Пізніше Остін уточнив, що в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитись насамперед країни Балтії.

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"Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтесь, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією", – сказав посадовець.

Що передувало: 

Теми: СШАНАТОвійнаРосія
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