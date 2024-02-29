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Шеф Пентагона: Если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 20:21
Шеф Пентагона: Если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что в случае проигрыша Украины в полномасштабной войне против России с последней придется воевать всему Североатлантическому Альянсу.

Источник: Остин на слушаниях Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США, сообщает "Европейская правда"

Детали: Хотя слушания касались прежде всего инцидента с госпитализацией Остина в начале года, о которой он заблаговременно не сообщил ни Белый дом, ни Конгресс, конгрессмены задавали несколько вопросов и о том, насколько Украина нуждается в военной помощи США.

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Глава американского Минобороны подчеркивал, что одобрение дополнительного финансирования для Киева важно, чтобы не допустить ситуации в мире, "где одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

"Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство", – добавил он.

Позже Остин уточнил, что в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться прежде всего страны Балтии.

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"Если вы балтийская страна, вы крайне волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – сказал чиновник.

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Темы: СШАНАТОвойнаРосcия
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