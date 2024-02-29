Польська блокада українського кордону. Варшава нарощує торгівлю з РФ. Розслідування Ткача / ТОК-ШОУ УП
Четвер, 29 лютого 2024, 20:54
Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".
Роман Кравець разом з гостями студії:
- Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
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- Пьотр Андрусечко, польський журналіст
- Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства
- Ярослав Железняк, народний депутат, фракція "Голос"
ВІДЕО ДНЯ
- Михайло Ткач, журналіст
- Дана Гордійчук, журналістка Економічної правди
- Всеволод Кожемяко, бізнесмен, директор групи Агротрейд, керівник добровольчого підрозділу "Хартія"
Обговорить події на україно-польському кордоні. Як блокада польських фермерів впливає на українську економіку, оборону та стосунки між Києвом і Варшавою. Чим російські окупанти торгують з Польщею.
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