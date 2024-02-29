Польська блокада українського кордону. Варшава нарощує торгівлю з РФ. Розслідування Ткача / ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".

Роман Кравець разом з гостями студії:

- Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

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- Пьотр Андрусечко, польський журналіст

- Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства

- Ярослав Железняк, народний депутат, фракція "Голос"

ВІДЕО ДНЯ

- Михайло Ткач, журналіст

- Дана Гордійчук, журналістка Економічної правди

- Всеволод Кожемяко, бізнесмен, директор групи Агротрейд, керівник добровольчого підрозділу "Хартія"

Обговорить події на україно-польському кордоні. Як блокада польських фермерів впливає на українську економіку, оборону та стосунки між Києвом і Варшавою. Чим російські окупанти торгують з Польщею.

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