Польская блокада украинской границы. Варшава увеличивает торговлю с РФ. Расследование Ткача / ТОК-ШОУ УП
Четверг, 29 февраля 2024, 20:54
В скором времени начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".
Роман Кравец вместе с гостями студии:
– Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета
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– Петр Андрусечко, польский журналист
– Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия
- Ярослав Железняк, народный депутат, фракция "Голос"
ВИДЕО ДНЯ
– Михаил Ткач, журналист
– Дана Гордейчук, журналистка Экономической правды
– Всеволод Кожемяко, бизнесмен, директор группы Агротрейд, руководитель добровольческого подразделения "Хартия"
Обсудит события на украинско-польской границе. Как блокада польских фермеров оказывает влияние на украинскую экономику, оборону и отношения между Киевом и Варшавой. Чем российские оккупанты торгуют с Польшей.
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