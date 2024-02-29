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Польская блокада украинской границы. Варшава увеличивает торговлю с РФ. Расследование Ткача / ТОК-ШОУ УП

Четверг, 29 февраля 2024, 20:54
Польская блокада украинской границы. Варшава увеличивает торговлю с РФ. Расследование Ткача / ТОК-ШОУ УП

В скором времени начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".

Роман Кравец вместе с гостями студии:

– Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

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– Петр Андрусечко, польский журналист

– Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия

- Ярослав Железняк, народный депутат, фракция "Голос"

ВИДЕО ДНЯ

– Михаил Ткач, журналист

– Дана Гордейчук, журналистка Экономической правды

– Всеволод Кожемяко, бизнесмен, директор группы Агротрейд, руководитель добровольческого подразделения "Хартия"

Обсудит события на украинско-польской границе. Как блокада польских фермеров оказывает влияние на украинскую экономику, оборону и отношения между Киевом и Варшавой. Чем российские оккупанты торгуют с Польшей.

Не упустите!

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