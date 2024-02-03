Кірбі: США завдали ударів по семи об'єктах в Іраку та Сирії
Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що військові сили США завдали ударів по семи об'єктах які використовували пов'язані з Іраном бойовики.
Джерело: NBC News
Деталі: За його словами, три об'єкти знаходяться в Іраку. Чотири знаходяться в Сирії.
Він додав, що уряд Іраку був поінформований щодо ударів.
Кірбі також заявив, що відповідь США на недільну атаку безпілотника в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських військовослужбовців і кілька інших були поранені, не завершиться сьогодні: "Ці відповіді почалися сьогодні ввечері, але вони не закінчаться сьогодні ввечері".
Директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс сказав, що Сполучені Штати чекали сприятливої погоди, щоб завдати удару по об’єктах підтримуваних Іраном ополченців в Іраку та Сирії.
Пряма мова Сімса: "Це було сплановано з урахуванням погоди, коли у нас була найкраща можливість. Сьогодні була гарна погода. І як наслідок, це було зроблено - це відбулося".
Передісторія:
- У п'ятницю Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії.
- Президент США Джо Байден підтвердив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним ополченці використовують для нападу на сили США.
- 28 січня стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.