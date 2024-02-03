Кірбі: США завдали ударів по семи об'єктах в Іраку та Сирії

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що військові сили США завдали ударів по семи об'єктах які використовували пов'язані з Іраном бойовики.

Джерело: NBC News

Деталі: За його словами, три об'єкти знаходяться в Іраку. Чотири знаходяться в Сирії.

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Він додав, що уряд Іраку був поінформований щодо ударів.

Кірбі також заявив, що відповідь США на недільну атаку безпілотника в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських військовослужбовців і кілька інших були поранені, не завершиться сьогодні: "Ці відповіді почалися сьогодні ввечері, але вони не закінчаться сьогодні ввечері".

Директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс сказав, що Сполучені Штати чекали сприятливої ​​погоди, щоб завдати удару по об’єктах підтримуваних Іраном ополченців в Іраку та Сирії.

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Пряма мова Сімса: "Це було сплановано з урахуванням погоди, коли у нас була найкраща можливість. Сьогодні була гарна погода. І як наслідок, це було зроблено - це відбулося".

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