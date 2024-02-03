Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кірбі: США завдали ударів по семи об'єктах в Іраку та Сирії

Олена ІвашківСубота, 3 лютого 2024, 03:20
Кірбі: США завдали ударів по семи об'єктах в Іраку та Сирії
Мапа NBC News

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що військові сили США завдали ударів по семи об'єктах які використовували пов'язані з Іраном бойовики.

Джерело: NBC News

Деталі: За його словами, три об'єкти знаходяться в Іраку. Чотири знаходяться в Сирії. 

Реклама:

Він додав, що уряд Іраку був поінформований щодо ударів.

Кірбі також заявив, що відповідь США на недільну атаку безпілотника в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських військовослужбовців і кілька інших були поранені, не завершиться сьогодні: "Ці відповіді почалися сьогодні ввечері, але вони не закінчаться сьогодні ввечері".

Директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс сказав, що Сполучені Штати чекали сприятливої ​​погоди, щоб завдати удару по об’єктах підтримуваних Іраном ополченців в Іраку та Сирії.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Сімса: "Це було сплановано з урахуванням погоди, коли у нас була найкраща можливість. Сьогодні була гарна погода. І як наслідок, це було зроблено - це відбулося".

Передісторія: 

  • У п'ятницю Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії.
  • Президент США Джо Байден підтвердив, що за його вказівкою збройні сили США завдали ударів по об’єктах в Іраку та Сирії, які КВІР та пов’язані з ним ополченці використовують для нападу на сили США.
  • 28 січня стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Теми: СШАІранІракСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
Байден прокоментував авіаудар: наша відповідь почалася
США ввели санкції проти трьох компаній, які допомагали Ірану робити "Шахеди"
США завдали авіаудару по проіранських об'єктах в Іраку та Сирії
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: