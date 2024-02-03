Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бій Усика з Ф'юрі офіційно перенесли

Роман ПетренкоСубота, 3 лютого 2024, 13:51
Бій Усика з Ф'юрі офіційно перенесли
фото: Getty Images

У Саудівській Аравії офіційно перенесли бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі з 17 лютого на невизначений термін. У той вечір не проведуть інших боїв.

Джерело: голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх у Twitter

Пряма мова: "У світлі несподіваної травми Тайсона Ф'юрі, ми надсилаємо наші найкращі побажання його швидкого та повного одужання.

Реклама:

Як наслідок, довгоочікуваний чемпіонат у суперважкій вазі буде перенесено.

Не хвилюйтеся, ми повернемо вам гроші за квитки".

Деталі: У соцмережі лунали думки, що Усик все ж може битися у той бій з кимось іншим, але організатори не підтвердили це.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Напередодні стало відомо, що бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.

Менеджер назвав Ф'юрі боягузом після того, як той переніс довгоочікуваний бій.

Теми: УсикСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Усик
"Ф'юрі – довбаний боягуз": менеджер Усика відреагував на перенесення бою
Бій Усика з Ф'юрі відклали за два тижні до поєдинку через травму британця – ЗМІ
Стали відомі дата та місце бою між Усиком та Ф’юрі
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: