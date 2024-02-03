Бій Усика з Ф'юрі офіційно перенесли

У Саудівській Аравії офіційно перенесли бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі з 17 лютого на невизначений термін. У той вечір не проведуть інших боїв.

Джерело: голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх у Twitter

Пряма мова: "У світлі несподіваної травми Тайсона Ф'юрі, ми надсилаємо наші найкращі побажання його швидкого та повного одужання.

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Як наслідок, довгоочікуваний чемпіонат у суперважкій вазі буде перенесено.

Не хвилюйтеся, ми повернемо вам гроші за квитки".

Деталі: У соцмережі лунали думки, що Усик все ж може битися у той бій з кимось іншим, але організатори не підтвердили це.

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Нагадаємо: Напередодні стало відомо, що бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.

Менеджер назвав Ф'юрі боягузом після того, як той переніс довгоочікуваний бій.