Бій Усика з Ф'юрі офіційно перенесли
У Саудівській Аравії офіційно перенесли бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі з 17 лютого на невизначений термін. У той вечір не проведуть інших боїв.
Джерело: голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх у Twitter
Пряма мова: "У світлі несподіваної травми Тайсона Ф'юрі, ми надсилаємо наші найкращі побажання його швидкого та повного одужання.
Як наслідок, довгоочікуваний чемпіонат у суперважкій вазі буде перенесено.
Не хвилюйтеся, ми повернемо вам гроші за квитки".
Деталі: У соцмережі лунали думки, що Усик все ж може битися у той бій з кимось іншим, але організатори не підтвердили це.
Нагадаємо: Напередодні стало відомо, що бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.
Менеджер назвав Ф'юрі боягузом після того, як той переніс довгоочікуваний бій.