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Біля Кривого Рогу збили ракету, місто вже зі світлом

Катерина ТищенкоСубота, 3 лютого 2024, 16:27
Біля Кривого Рогу збили ракету, місто вже зі світлом
збита ракета, ілюстративне фото Нацполіції

У Криворізькому районі в суботу збили ворожу ракету, водночас у Кривому Розі повернули світло всім споживачам після нічної атаки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "У Криворізькому районі працювала ППО.

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Оборонці знищили ворожу ракету".

Деталі: Перед цим Лисак повідомив, що в Кривому Розі вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака.

Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.

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Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Теми: Кривий Рігракетний ударППОелектроенергія
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