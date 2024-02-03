Біля Кривого Рогу збили ракету, місто вже зі світлом
Субота, 3 лютого 2024, 16:27
У Криворізькому районі в суботу збили ворожу ракету, водночас у Кривому Розі повернули світло всім споживачам після нічної атаки.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "У Криворізькому районі працювала ППО.
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Оборонці знищили ворожу ракету".
Деталі: Перед цим Лисак повідомив, що в Кривому Розі вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака.
Що передувало: В ніч на суботу у Кривому Розі через удар безпілотника було знеструмлено дві котельні і 7500 абонентів.
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