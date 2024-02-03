На Авдіївському напрямку відбито 23 ворожих атаки – Генштаб

У суботу на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожих атаки, загалом на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Бударки, Колодязне, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Карповичі Чернігівської області; Степок, Грабовське, Попівка, Могриця Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане Харківської області.

На Куп’янському напрямку захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку захисниками відбито 5 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське, Вугледар та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Водяне, Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали бпонад 20 населених пунктів, серед них: Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішних спроби штурму позицій українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося місто Херсон та населені пункти Червоний Маяк, Токарівка, Садове, Кізомис Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Іванівка, Кринки, Інженерне Херсонської області.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.