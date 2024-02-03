"Дія" не витримала навали голосувань у відборі на "Євробачення"
У застосунку "Дія" через перевантаження почалися труднощі з роботою під час голосування в фіналі нацвідбору на "Євробачення".
Джерело: Дія в Telegram, УП
Деталі: У суботу ввечері користувачі почали повідомляти про труднощі з доступом до сервісів у "Дії".
У цей час проходить голосування в фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2024", проголосувати можна в "Дії".
Для цього в застосунку треба натиснути "Сервіси" та обрати "Опитування", після чого вибрати з 11 кандидатів.
Дослівно "Дія": "Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору!
Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!".
Оновлено: О 21:29 "Дія" повідомила, що "голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024".
Разом з тим, станом на 21:50 застосунок "Дія" не відкривається взагалі.