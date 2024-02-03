"Дія" не витримала навали голосувань у відборі на "Євробачення"

помилка при роботі з застосунком "Дія" у суботу ввечері, скріншот УП

У застосунку "Дія" через перевантаження почалися труднощі з роботою під час голосування в фіналі нацвідбору на "Євробачення".

Джерело: Дія в Telegram, УП

Деталі: У суботу ввечері користувачі почали повідомляти про труднощі з доступом до сервісів у "Дії".

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У цей час проходить голосування в фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2024", проголосувати можна в "Дії".

Для цього в застосунку треба натиснути "Сервіси" та обрати "Опитування", після чого вибрати з 11 кандидатів.

Дослівно "Дія": "Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору!

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Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!".

Оновлено: О 21:29 "Дія" повідомила, що "голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024".

Разом з тим, станом на 21:50 застосунок "Дія" не відкривається взагалі.