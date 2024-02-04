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Кремль подвоює підтримку Ірану – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 4 лютого 2024, 05:18
Кремль подвоює підтримку Ірану – ISW
прапори Ірану та Росії, фото: GETTY Іmages

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяви Росії на підтримку Ірану після ударів США по проіранських бойовиках.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті вказують, що Кремль подвоює свою підтримку Ірану в той час, як США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти.

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Міністерство закордонних справ  Росії засудило удари США у відповідь по позиціях підтримуваних Іраном ополченців в Іраку, Сирії та Ємені, завдані 3 лютого.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова засудила ці удари як нібито "кричущий акт американо-британської агресії" і заявила, що вони демонструють "агресивний характер політики США" і "повну зневагу до міжнародного права".

"Захарова стверджувала, що авіаудари США "спеціально розроблені" для подальшого розпалювання конфлікту на Близькому Сході.

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Крім того, вона розкритикувала Велику Британію за участь в авіаударі і заявила, що Великій Британії "ще належить відповісти" за свою "завзятість" у підтримці провокаційної політики США.

Росія зажадала скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з американськими ударами, воно заплановане на 5 лютого.

Аналітики зазначають, що РФ часто використовує своє посилання на міжнародне право для підриву законної діяльності США на Близькому Сході.

Ключові висновки ISW за 3 лютого:

  • Кремль подвоює свою підтримку Ірану в той час, як США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені проти американських та інших об'єктів.
  • Влада РФ вирішила замовчати інформацію про протест дружин мобілізованих солдатів у Москві 3 лютого, ймовірно, з метою придушення будь-якого можливого поновлення більш широкого громадського руху на підтримку російських солдатів і проти режиму.
  • Радянське керівництво на власному досвіді переконалося, який вплив мали громадські рухи родичів російських солдатів наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років, і Кремль, ймовірно, має на меті заздалегідь піддати цензурі та дискредитувати подібні рухи, перш ніж вони зможуть набути подібного впливу.
  • Можливо, Путін зробив висновки з попередньої невдачі Радянського Союзу щодо повної цензури родичів солдатів і змінив тактику, натомість використовуючи обмежену цензуру і дискредитацію, щоб не дати цим рухам набрати обертів.
  • Російські військові блогери продовжили зосереджуватися на нещодавній невдалій російській механізованій атаці під Новомихайлівкою Донецької області та висвітлювати розбіжності, які вона викликала в російському інформаційному просторі, що свідчить про ширші проблеми зі здатністю російських військових адаптуватися в Україні.
  • Українські військові завдали удару з безпілотника по нафтопереробному заводу "Лукойл" у Волгоградській області 3 лютого.
  • Як повідомляється, українські удари тимчасово сповільнили виробництво російських боєприпасів "Ланцет".
  • Російські державні ЗМІ підтвердили призначення двох нових чиновників на керівні посади в цивільних організаціях, пов'язаних з військовими.
  • Українські війська досягли підтверджених успіхів під Бахмутом на тлі триваючих позиційних боїв уздовж лінії фронту.
  • За повідомленнями, російські солдати, ув'язнені за відмову воювати в Україні, помирають у російських в'язницях.
  • Російська влада продовжує зусилля з мілітаризації української молоді через шкільну систему.

Теми: ІранРосіяISW
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