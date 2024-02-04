Кремль подвоює підтримку Ірану – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяви Росії на підтримку Ірану після ударів США по проіранських бойовиках.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті вказують, що Кремль подвоює свою підтримку Ірану в той час, як США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти.

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Міністерство закордонних справ Росії засудило удари США у відповідь по позиціях підтримуваних Іраном ополченців в Іраку, Сирії та Ємені, завдані 3 лютого.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова засудила ці удари як нібито "кричущий акт американо-британської агресії" і заявила, що вони демонструють "агресивний характер політики США" і "повну зневагу до міжнародного права".

"Захарова стверджувала, що авіаудари США "спеціально розроблені" для подальшого розпалювання конфлікту на Близькому Сході.

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Крім того, вона розкритикувала Велику Британію за участь в авіаударі і заявила, що Великій Британії "ще належить відповісти" за свою "завзятість" у підтримці провокаційної політики США.

Росія зажадала скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з американськими ударами, воно заплановане на 5 лютого.

Аналітики зазначають, що РФ часто використовує своє посилання на міжнародне право для підриву законної діяльності США на Близькому Сході.

Ключові висновки ISW за 3 лютого: