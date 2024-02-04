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Радник Байдена про можливу відставку Залужного: США не повинні втручатися

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 4 лютого 2024, 18:39
Радник Байдена про можливу відставку Залужного: США не повинні втручатися
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Джерело: Салліван в інтерв'ю CBS, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень".

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Деталі: За його словами, це суверенне право Києва та право президента України приймати власні кадрові рішення.

"Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям", – зауважив Салліван.

Що передувало: Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.

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Також видання з посилання на високопосадовця з Міноборони написало, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Чутки про напружені стосунки й стратегічні суперечки між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним ходять уже кілька місяців.

29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела "Української правди" тоді повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад – послом, але він відмовився.

Теми: СШАЗалужнийЗеленський
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